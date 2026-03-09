Depeches

Dakar : deux jeunes de 20 et 24 ans surpris en plein ébat dans un bus aux Beaux Maraîchers

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS – Un incident insolite a été signalé ce week-end à la Gare des Gare des Beaux Maraîchers, à Dakar. Deux hommes âgés de 20 et 24 ans ont été surpris en plein acte sexuel à l’intérieur d’un bus.

Alertés, les agents de sécurité de la gare ont immédiatement interpellé les deux individus avant de les conduire au commissariat de Commissariat de Dalifort pour les procédures légales. Selon les premières informations recueillies auprès des autorités, les deux hommes ont été déférés pour acte contre nature et atteinte aux bonnes mœurs.

Cet événement provoque un vif émoi parmi les usagers de la gare et suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

L’affaire est désormais entre les mains de la justice, qui déterminera la suite à donner aux poursuites contre ces deux jeunes hommes.

DEPECHES

Ouzin Keïta arrêté : il révèle aux enquêteurs être séropositif et parle de son “fils spirituel”
Ces révélations explosives qui enfoncent Pape Cheikh Diallo et Ibrahima Magib Seck
Sicap Mbao: Ce qu’il faut savoir sur l’arrestation de 10 adolescents après le viol collectif présumé d’une mineure de 14 ans
Migration irrégulière : quatre morts en mer et un bébé mort-né, six capitaines de pirogue déférés.
Share This Article
Previous Article Iran : Mojtaba Khamenei succède à son père assassiné et devient le nouveau Guide suprême
Next Article À Dagana et au-delà : la lumière de Cheikh Djibril Ba illumine le Sénégal
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Rosso : arrêté avec 18 faux billets de 10 000 FCFA, un passager de bus déféré au parquet

Depeches

Sûreté urbaine : ce qui pourrait arriver à Moussa Diop après son absence à la convocation

Depeches

Escroquerie foncière : un président de collectif d’enseignants arrêté pour 96 millions FCFA

A la UneDepeches

Dakar : l’affaire Pierre Robert, comment des mineurs ont été piégés dans un réseau

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Week-end européen : les Lions brillent à l’étranger avec buts et passes décisives 

Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…

Football

Football : Walid Regragui quitte officiellement le poste de sélectionneur du Maroc

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »