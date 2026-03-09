Dakar : deux jeunes de 20 et 24 ans surpris en plein ébat dans un bus aux Beaux Maraîchers

XALIMANEWS – Un incident insolite a été signalé ce week-end à la Gare des Gare des Beaux Maraîchers, à Dakar. Deux hommes âgés de 20 et 24 ans ont été surpris en plein acte sexuel à l’intérieur d’un bus.

Alertés, les agents de sécurité de la gare ont immédiatement interpellé les deux individus avant de les conduire au commissariat de Commissariat de Dalifort pour les procédures légales. Selon les premières informations recueillies auprès des autorités, les deux hommes ont été déférés pour acte contre nature et atteinte aux bonnes mœurs.

Cet événement provoque un vif émoi parmi les usagers de la gare et suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

L’affaire est désormais entre les mains de la justice, qui déterminera la suite à donner aux poursuites contre ces deux jeunes hommes.