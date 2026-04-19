Eumeu Sène vs Ada Fass : combat vérité à l’Arène nationale, entre survie et conquête

XALIMANEWS: Ce dimanche, l’Arène nationale accueille l’un des combats les plus attendus du moment entre Eumeu Sène et Ada Fass. Une confrontation qui oppose l’expérience d’un ancien roi des arènes à l’ambition d’un jeune en pleine montée.

Eumeu Sène, riche d’un parcours marqué par des victoires face à des figures comme Bombardier et Balla Gaye 2, vise un retour au premier plan. À 47 ans, il compte sur son vécu et sa maîtrise pour faire la différence.

En face, Ada Fass, 28 ans, représente la nouvelle génération. Avec un parcours solide, il veut franchir un cap en s’imposant face à une référence de l’arène.

Organisé par Gaston Productions, ce combat dépasse l’enjeu sportif. Il symbolise un affrontement entre deux générations et pourrait redessiner la hiérarchie de la lutte sénégalaise.

Très attendu, ce duel confirme une fois de plus la ferveur des Sénégalais pour la lutte avec frappe