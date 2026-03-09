Depeches

Ces révélations explosives qui enfoncent Pape Cheikh Diallo et Ibrahima Magib Seck 

XALIMANEWS – Cueilli à Dakar, Saliou Diallo a révélé qu’il était le prostitué de Pape Cheikh Diallo et d’Ibrahima Magib Seck, tous deux récemment arrêtés pour acte contre nature et transmission volontaire du VIH/SIDA, selon la publication de Libération.

Dans ses déclarations, Saliou Diallo explique qu’il était rémunéré pour être leur « Yoss » lors de rapports sexuels, en tant que « Oubi ». Ces aveux viennent confirmer l’existence d’un réseau de prostitution impliquant plusieurs personnalités connues.

À Saint-Louis, les autorités ont procédé à une nouvelle vague d’arrestations, après le placement sous mandat de dépôt de plusieurs homosexuels présumés. Une délégation judiciaire a été dépêchée sur place pour identifier l’ensemble du réseau en ligne et élargir l’enquête.

L’affaire suscite une vive émotion dans le pays et met en lumière les investigations en cours pour lutter contre les pratiques sexuelles à risque et les réseaux de prostitution.

