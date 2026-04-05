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La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

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Le lutteur  de l’école de lutte Balla Gaye, ”Sa Thiès”, a battu, ce dimanche, Modou Lo, en moins d’une minute trente secondes, devenant ainsi le nouveau “roi des arènes”, lors d’un combat de lutte dans l’enceinte de l’Arène nationale, à Pikine, dans la région de Dakar.

‎Comme son frère, Balla Gaye 2, à deux reprises, Sa Thiès prend le dessus sur le chef de file de l’écurie ”Rock Energy” des Parcelles assainies de Dakar, qui détenait le titre de ”roi des arènes” depuis le 28 juillet 2019.

‎Sa Thiès”, frère de Balla Gaye 2 et fils de l’ancien champion de lutte des années 1970, Mamadou Sakho dit ” Double Less”  devient ainsi le nouveau ”roi des arènes” au détriment de Modou Lo, qui détenait ce titre depuis cinq ans.

‎Sa Thiès, neuvième roi des arènes de lutte sénégalaises, est désormais crédité de 17 victoires, 4 défaites en 21 combats depuis son entrée dans la lutte en 2009.

Sa victime du jour, Modou Lo, compte, quant à lui, 24 victoires, 4 défaites et 1 nul en 29 combats depuis le début de sa carrière en 2006.‎

‎La confrontation entre les deux lutteurs, présenté comme le ”combat royal” s’est tenue le lendemain de la célébration du 66e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale.

Depuis l’institution du titre, neuf rois des arènes ont été couronnés ”roi des Arènes” : Manga 2 (1984-1990), Toubabou Dior (1994-1997), Mouhamed Ndoa Tyson (1997-2002), Bombardier (2002-2004, puis 2014-2018), Yakhya Diop Yékini (2004-2012), Eumeu Sène (2018-2019), Modou Lo (2019-2026), Sa Thiès (2026-)

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