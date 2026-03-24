Un ancien ministre…pour conduite en état d’ivresse

XALIMANEWS: L’ancien ministre conseiller spécial en Technologies de l’information et de la communication (TIC), El Hadj Abdou Aziz Mbaye, a été interpellé lundi par la gendarmerie de Ngor pour conduite en état d’ébriété.

Selon des informations relayées, il revenait du restaurant J’GO Dakar lorsqu’un incident est survenu. En pleine circulation, son véhicule a violemment heurté la chaussée, provoquant l’éclatement de l’un des pneus.

Le gendarme dépêché sur les lieux pour effectuer le constat d’usage a relevé que l’ancien ministre présentait des signes évidents d’ivresse. Informé de la situation, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar a ordonné son acheminement immédiat au parquet.

Déféré ce mardi, El Hadj Abdou Aziz Mbaye est poursuivi pour conduite en état d’ivresse et mise en danger de la vie d’autrui. Il encourt un mandat de dépôt, en attendant la suite de la procédure judiciaire.