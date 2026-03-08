Arrestation de Ouzin Keïta : ce que l’on sait des graves accusations et de l’enquête de la DIC

XALIMANEWS: L’artiste sénégalais Ouzin Keïta fait actuellement l’objet d’une enquête après son interpellation par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC). Au total, quatorze personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire.

Une arrestation dans un appartement

Selon les premières informations, les suspects ont été surpris dans un appartement par les policiers de la DIC. Cette intervention a conduit à leur arrestation immédiate et à leur placement en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

Des soupçons d’« actes contre nature »

Les personnes interpellées sont soupçonnées de pratique d’actes contre nature, une infraction prévue et réprimée par la législation sénégalaise. Toutefois, les enquêteurs cherchent encore à confirmer ou infirmer ces accusations.

Exploitation des téléphones

Dans le cadre de l’enquête, la police procède à l’exploitation technique des téléphones portables saisis. Ces analyses pourraient permettre d’obtenir des éléments supplémentaires sur les faits reprochés.

Possibles examens médicaux

Toujours selon des sources médiatiques, les enquêteurs pourraient établir des réquisitions pour des examens médicaux, une procédure parfois utilisée dans ce type d’affaires afin d’étayer ou non les accusations.

Autre soupçon : usage de drogue

Outre les faits présumés d’actes contre nature, les suspects sont également soupçonnés d’usage de drogue, ce qui pourrait alourdir les charges si ces faits sont confirmés