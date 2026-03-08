Depeches

Arrestation de Ouzin Keïta : ce que l’on sait des graves accusations et de l’enquête de la DIC

XALIMANEWS: L’artiste sénégalais Ouzin Keïta fait actuellement l’objet d’une enquête après son interpellation par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC). Au total, quatorze personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire.

Une arrestation dans un appartement
Selon les premières informations, les suspects ont été surpris dans un appartement par les policiers de la DIC. Cette intervention a conduit à leur arrestation immédiate et à leur placement en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

Des soupçons d’« actes contre nature »
Les personnes interpellées sont soupçonnées de pratique d’actes contre nature, une infraction prévue et réprimée par la législation sénégalaise. Toutefois, les enquêteurs cherchent encore à confirmer ou infirmer ces accusations.

Exploitation des téléphones
Dans le cadre de l’enquête, la police procède à l’exploitation technique des téléphones portables saisis. Ces analyses pourraient permettre d’obtenir des éléments supplémentaires sur les faits reprochés.

DEPECHES

Migration irrégulière : quatre morts en mer et un bébé mort-né, six capitaines de pirogue déférés.
Rosso : arrêté avec 18 faux billets de 10 000 FCFA, un passager de bus déféré au parquet
Un militant de Sonko interpellé après une vidéo virale contre le président Diomaye
Sûreté urbaine : ce qui pourrait arriver à Moussa Diop après son absence à la convocation

Possibles examens médicaux
Toujours selon des sources médiatiques, les enquêteurs pourraient établir des réquisitions pour des examens médicaux, une procédure parfois utilisée dans ce type d’affaires afin d’étayer ou non les accusations.

Autre soupçon : usage de drogue
Outre les faits présumés d’actes contre nature, les suspects sont également soupçonnés d’usage de drogue, ce qui pourrait alourdir les charges si ces faits sont confirmés

