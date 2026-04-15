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Succès des clubs “Visit Rwanda” en UEFA Champions League : Paul Kagame applaudit Arsenal, le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid

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XALIMANEWS: Le président du Rwanda, Paul Kagame, a adressé ses félicitations aux clubs partenaires de la campagne “Visit Rwanda”, après leur qualification pour les demi-finales de la UEFA Champions League.

Dans une série de publications sur ses réseaux sociaux, le chef de l’État rwandais a salué les performances de Atlético de Madrid, Arsenal et Paris Saint-Germain, tous liés au programme de promotion touristique du Rwanda.

Paul Kagame a notamment félicité l’Atlético de Madrid pour sa victoire impressionnante et sa qualification, tout en lui souhaitant davantage de succès pour la suite de la compétition. Il a également adressé ses encouragements à Arsenal, se disant impatient de suivre leur parcours lors de la prochaine étape.

Le président rwandais n’a pas manqué de saluer la performance du Paris Saint-Germain, évoquant un résultat mérité et une prestation solide ayant permis au club parisien d’accéder au dernier carré.

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Dans un message global, Paul Kagame s’est dit fier de voir trois partenaires de “Visit Rwanda” atteindre ce stade de la compétition. Il a souligné la constance, l’excellence et la détermination affichées par ces équipes, tout en exprimant son enthousiasme pour les rencontres à venir.

Cette communication s’inscrit dans la stratégie du Rwanda visant à renforcer sa visibilité internationale à travers des partenariats sportifs de haut niveau.

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