Succès des clubs “Visit Rwanda” en UEFA Champions League : Paul Kagame applaudit Arsenal, le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid

XALIMANEWS: Le président du Rwanda, Paul Kagame, a adressé ses félicitations aux clubs partenaires de la campagne “Visit Rwanda”, après leur qualification pour les demi-finales de la UEFA Champions League.

Dans une série de publications sur ses réseaux sociaux, le chef de l’État rwandais a salué les performances de Atlético de Madrid, Arsenal et Paris Saint-Germain, tous liés au programme de promotion touristique du Rwanda.

Paul Kagame a notamment félicité l’Atlético de Madrid pour sa victoire impressionnante et sa qualification, tout en lui souhaitant davantage de succès pour la suite de la compétition. Il a également adressé ses encouragements à Arsenal, se disant impatient de suivre leur parcours lors de la prochaine étape.

Le président rwandais n’a pas manqué de saluer la performance du Paris Saint-Germain, évoquant un résultat mérité et une prestation solide ayant permis au club parisien d’accéder au dernier carré.

Dans un message global, Paul Kagame s’est dit fier de voir trois partenaires de “Visit Rwanda” atteindre ce stade de la compétition. Il a souligné la constance, l’excellence et la détermination affichées par ces équipes, tout en exprimant son enthousiasme pour les rencontres à venir.

Cette communication s’inscrit dans la stratégie du Rwanda visant à renforcer sa visibilité internationale à travers des partenariats sportifs de haut niveau.