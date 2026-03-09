Ouzin Keïta arrêté : il révèle aux enquêteurs être séropositif et parle de son “fils spirituel”

XALIMANEWS: Ce week-end, l’artiste Ouzin Keïta a été arrêté et placé en garde à vue à la DIC, suite à une descente dans un appartement à Ouest-Foire où treize autres hommes ont également été interpellés.

Lors de son interrogatoire, rapporte L’Observateur, Ouzin Keïta a fait une révélation surprenante : « Je suis séropositif et j’en suis conscient depuis plusieurs années », a-t-il déclaré aux enquêteurs, ajoutant qu’il assumait pleinement sa situation. Cette annonce a poussé les forces de l’ordre à demander aux autres suspects de se soumettre à un test de dépistage, qu’ils ont accepté « volontairement », précise le quotidien du Groupe Futurs Médias.

Au-delà de sa séropositivité, l’artiste a évoqué un certain Ass, qu’il présente comme son « fils spirituel », actuellement recherché par les autorités.

Au départ, l’enquête ciblait des présumés usagers de drogue. Mais elle a rapidement pris une tournure plus grave : Ouzin Keïta et ses complices sont désormais poursuivis pour consommation de drogues dures, proxénétisme, escroquerie, chantage, extorsion de fonds, actes contre-nature et transmission volontaire du VIH.