Me Moussa Diop surprend les internautes à l’Assemblée générale de Diomaye Président

XALIMANEWS: Alors que plusieurs médias avaient annoncé que Moussa Diop était convoqué par la Sûreté urbaine de Dakar à la suite de ses déclarations visant le Premier ministre Ousmane Sonko, l’avocat n’a pour l’instant fait l’objet d’aucune interpellation publique.

Pour rappel, le leader du mouvement AG/Jotna avait récemment accusé le chef du gouvernement d’avoir des amis homosexuels, des propos qui ont rapidement suscité une vive polémique dans l’espace politique et médiatique.

Mais contrairement aux informations évoquant un possible faux bond à une convocation policière, Me Moussa Diop est apparu publiquement ce samedi lors de l’Assemblée générale de la coalition Diomaye Président, tenue sous la présidence du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye et supervisée par Aminata Touré.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, il a évoqué sa participation à cette rencontre politique :

« Chers compatriotes,

J’ai pris part ce samedi 7 mars à l’Assemblée générale de la coalition Diomaye Président sous la présidence du Chef de l’État Bassirou Diomaye Diakhar Faye et la supervision du Dr Aminata Touré. Un véritable moment de prise de ses responsabilités comme le souhaitait le parti AG/Jotna. Le temps est désormais au travail et non au khoultou. Voilà la véritable clarification du gardien de la Constitution envers le gardien de la révolte », a-t-il écrit.

Pour l’heure, aucune communication officielle n’est venue confirmer l’existence d’une convocation à la Sûreté urbaine, tandis que l’apparition publique de Me Moussa Diop lors de cette assemblée relance les interrogations autour de cette affaire