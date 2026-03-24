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“Emprunt caché”: le gouvernement sénégalais répond au Financial Times

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XALIMANEWS: Le gouvernement sénégalais, via le ministère des Finances et du Budget, a formellement contesté les informations publiées par le média britannique Financial Times, évoquant des opérations d’emprunt « non déclarées » reposant sur des montages jugés opaques.

Dans sa réponse adressée à la presse, l’exécutif assure que toutes les opérations de mobilisation de ressources sont réalisées dans un cadre réglementaire strict et en toute transparence. Ces opérations s’inscrivent dans la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme (SDMT), qui privilégie une diversification des sources de financement, tant en monnaie locale qu’en devises étrangères.

Le ministère indique que les fonds mentionnés proviennent du marché régional, où ils sont levés à travers des émissions publiques de titres d’État. Ces mécanismes sont présentés comme conformes aux exigences de transparence et régulièrement rendus publics.

Concernant les investisseurs étrangers, les autorités expliquent qu’ils passent par des opérations de change afin d’acquérir des titres en francs CFA, avant de reconvertir leurs investissements en devises à l’échéance, conformément aux pratiques classiques des marchés financiers.

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Le gouvernement précise que ces financements sont intégrés dans la stratégie globale de financement de l’État et respectent les plafonds fixés par les lois de finances. Les opérations effectuées en 2025 s’inscrivent dans une logique de diversification des outils financiers et suivent le calendrier établi par le Trésor public.

Le document souligne également que ces actions sont en cohérence avec les orientations de la SDMT et ont été approuvées dans le cadre de la seconde loi de finances rectificative pour 2025.

Enfin, le ministère des Finances et du Budget rappelle que l’ensemble des opérations figure dans le plan de financement 2025, partagé avec les partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds monétaire international (FMI), avec lequel le dialogue se poursuit régulièrement

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