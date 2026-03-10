Football

Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende

XALIMANEWS – L’ancien footballeur international sénégalais Lamine Mboup est décédé dans la nuit de lundi à mardi, a appris l’APS de source proche de la famille du défunt.

Entraîneur de l’équipe nationale féminine de futsal, Lamine Mboup était également l’un des consultants sportifs les plus reconnus dans les médias sénégalais ces dernières années.

Fils de l’ancien président de la Jeanne d’Arc de Dakar, Mamadou Issa Mboup, surnommé Gutenberg, il avait marqué le football sénégalais en mettant en place en 2020 le Syndicat des joueurs de football du Sénégal.

Lamine Mboup avait brillé dans les années 1980-1990 au sein de clubs tels que la Jeanne d’Arc de Dakar, Al Masry en Égypte et Martigues en France, avant de s’impliquer dans le développement du football féminin et la formation des jeunes.

La levée du corps est prévue ce mardi à 14 heures à l’Hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, à Dakar, avant l’inhumation dans la ville sainte de Tivaoune.

L’ensemble du football sénégalais rend hommage à une figure qui a profondément marqué le sport national, à travers ses performances sur le terrain et son engagement pour les joueurs.

