ONE Championship: Reug Reug remet sa ceinture en jeu dans un combat explosif à Bangkok

XALIMANEWS: Le champion du monde des poids lourds de ONE Championship, le Sénégalais Oumar Kane, s’apprête à défendre sa ceinture lors d’un combat très attendu prévu le 15 mai prochain à Bangkok. Il retrouvera dans la cage le Russe Anatoly Malykhin pour une revanche explosive qui fait déjà vibrer les fans de MMA.

Un combat officiel au sommet à Bangkok

L’organisation ONE Championship a confirmé officiellement cette affiche sur ses plateformes. Le duel se tiendra au célèbre Lumpinee Boxing Stadium, temple historique des sports de combat en Thaïlande, avec une diffusion en direct sur les canaux officiels de l’organisation à partir de 18h30 heure locale.

Une rivalité déjà historique

Ce combat s’inscrit dans une rivalité déjà intense entre les deux athlètes. Leur première confrontation, disputée en novembre 2024 lors de ONE 169, avait marqué les esprits : Oumar Kane avait créé la surprise en s’imposant par décision partagée après cinq rounds particulièrement disputés.

Ce succès historique avait permis au Sénégalais de devenir le premier champion du monde poids lourds de ONE Championship issu du Sénégal, mettant fin à l’invincibilité de Malykhin longue de quatorze combats.

Malykhin veut sa revanche

De son côté, Anatoly Malykhin arrive avec une forte motivation. Connu pour sa puissance et son background en lutte, le Russe reste l’un des combattants les plus dominants de sa génération, ayant été champion du monde dans plusieurs catégories de poids au sein du MMA mondial.

Pour lui, ce combat représente l’occasion de récupérer sa ceinture et d’effacer une défaite qui reste l’une des plus marquantes de sa carrière.

Une revanche retardée mais très attendue

Initialement prévue en 2025 à Tokyo, cette revanche avait été annulée à la suite d’un grave accident de circulation ayant contraint Malykhin à se retirer. Depuis, les deux hommes n’ont cessé d’être au centre de l’attention des fans de MMA.

Depuis son sacre, Reug Reug n’a plus combattu, ce qui ajoute encore plus de suspense autour de son retour dans la cage pour défendre son titre mondial.

Le 15 mai prochain, tous les regards seront tournés vers Bangkok pour un combat qui pourrait entrer une nouvelle fois dans l’histoire du MMA africain et mondial