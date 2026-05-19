FSF : la liste de Pape Thiaw attendue le 21 mai, les Lions reçus à la présidence le 26 mai

XALIMANEWS: L’équipe nationale du Sénégal va recevoir le drapeau national des mains du président de la République le 26 mai prochain, avant de s’envoler le lendemain pour les États-Unis, où elle entamera sa préparation pour la Coupe du monde 2026. L’annonce a été faite par Youssou Dial, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF), lors de l’émission « Road To America » diffusée sur la RTS.

Selon lui, le sélectionneur national Pape Thiaw dévoilera la liste des joueurs retenus le jeudi 21 mai, au siège de la Sonatel, sur la VDN. Cette étape marquera le début officiel de la préparation des Lions pour leur quatrième participation à une Coupe du monde.

Après la remise du drapeau présidentiel prévue le 26 mai, les Lions devraient quitter Dakar le 27 mai pour rejoindre Charlotte, aux États-Unis, où ils disputeront leur premier match amical face à la sélection américaine. Ils resteront dans cette ville jusqu’au 7 juin avant de rallier San Antonio pour une seconde rencontre amicale contre l’Arabie Saoudite.

Le groupe rejoindra ensuite son camp de base au New Jersey le 11 juin, à quelques jours du début du tournoi mondial, prévu du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, signe ainsi sa troisième participation consécutive à la Coupe du monde après 2018 et 2022. Les hommes de Équipe nationale du Sénégal évolueront dans un groupe relevé comprenant la France, la Norvège et l’Irak.

Pour rappel, lors de leur première participation en 2002 en Corée du Sud et au Japon, les Lions avaient marqué les esprits en battant la France en match d’ouverture grâce à Pape Bouba Diop, avant d’atteindre les quarts de finale.