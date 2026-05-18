Les Lionnes U20 sacrées à l’UFOA 2026 et déjà tournées vers le défi camerounais. (Par Saloum Saloum Bi)

Les jeunes Lionnes du Sénégal continuent de marquer l’histoire du football féminin ouest-

africain. Pour la troisième fois consécutive, la sélection sénégalaise U20 a remporté le

tournoi de l’UFOA 2026 disputé en Guinée-Bissau, confirmant ainsi son statut de référence

dans la sous-région.

Le Sénégal a réalisé un parcours remarquable en remportant tous ses matchs sans encaisser

le moindre but. Une performance collective portée notamment par Nogaye Pêne, Aissatou

Ndiaye et Aissatou Fall, véritables pièces maîtresses de cette équipe conquérante.

À seulement 16 ans, Mame Diarra Bousso Diallo, Mariama Faty, Monique Sadio, Haby Barro

ainsi que la gardienne Awa Baldé figurent déjà parmi les jeunes talents les plus prometteurs

du football sénégalais. Auteur d’un tournoi exceptionnel, la jeune portière sénégalaise s’est

illustrée en conservant sa cage inviolée durant toute la compétition.

Sacrées championnes avec les U20, ces jeunes Lionnes retrouveront dès demain leurs

coéquipières pour entamer la préparation de la double confrontation décisive face au

Cameroun, comptant pour les qualifications à la prochaine Coupe du monde U17.

Dans le cadre de cette préparation, les joueuses dirigées par le coach Cris affichent déjà de

belles ambitions. Cette semaine, elles se sont imposées avec autorité face au Dial Diop

Sporting Club sur le score sans appel de 4 buts à 0, un succès encourageant avant cette

échéance capitale.

Cette nouvelle génération de Lionnes incarne l’avenir du football féminin sénégalais et

suscite déjà beaucoup d’espoir auprès des supporters. Le Sénégal rêve désormais d’une

qualification historique à la Coupe du monde U17.

En attendant cette double confrontation très attendue face au Cameroun, tout un peuple

reste derrière ses jeunes championnes, à qui l’on souhaite bonne chance pour la suite de leur

aventure.