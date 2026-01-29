Le verdict de la CAF est tombé: Lourdes sanctions pour le Sénégal après les incidents de la CAN Maroc

XALIMANEWS: La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement rendu sa décision concernant les incidents enregistrés lors de la CAN Maroc 2025. Après plusieurs jours d’attente et d’analyses disciplinaires, l’instance continentale a tranché. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le verdict est lourd, en particulier pour le Sénégal.

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a été sévèrement sanctionné par la CAF. Le technicien sénégalais écope d’une suspension de cinq matchs, accompagnée d’une amende de 100 000 dollars. Une décision qui aura un impact direct sur le staff technique des Lions lors des prochaines échéances officielles.

Sur le plan sportif, deux joueurs majeurs de la sélection sénégalaise sont également frappés par la décision disciplinaire. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont chacun écopé de deux matchs de suspension. Ces absences pèseront lourd dans l’effectif des Lions, notamment dans le secteur offensif.

Au niveau institutionnel, la Fédération sénégalaise de football (FSF) n’a pas été épargnée. L’instance dirigeante du football sénégalais devra s’acquitter d’une amende globale de 615 000 dollars, l’une des plus importantes jamais infligées par la CAF dans le cadre d’une compétition continentale majeure.

La partie marocaine a également été sanctionnée, même si les mesures prises apparaissent plus légères. Le défenseur Achraf Hakimi a écopé d’un match de suspension assorti d’un sursis, tandis qu’Abde Saibari a été suspendu pour trois matchs à la suite des incidents.

De son côté, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) devra verser une amende de 315 000 dollars. Une sanction financière conséquente, mais inférieure à celle infligée à la partie sénégalaise.

À travers ces décisions, la CAF entend adresser un message clair à l’ensemble des acteurs du football africain. Aucun débordement ne sera toléré, quels que soient le statut des équipes ou l’enjeu des rencontres. Ce verdict marque ainsi un tournant disciplinaire dans la gestion des compétitions continentales.