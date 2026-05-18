Le Sénégal va organiser la CAN de beach soccer 2026

XALIMANEWS: La Confédération africaine de football a officiellement confié au Sénégal l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de beach soccer 2026.

L’annonce a été faite lundi par le comité exécutif de la CAF. Les dates exactes de la compétition seront communiquées plus tard.

Selon l’instance africaine, ce choix montre la confiance accordée au Sénégal pour organiser de grands événements sportifs. Cela récompense aussi son rôle important dans le développement du beach soccer en Afrique.

Le Sénégal est l’un des pays les plus forts dans cette discipline. Il est champion d’Afrique en titre et compte déjà huit titres continentaux, dont cinq consécutifs.

La CAN de beach soccer 2026 réunira huit équipes africaines. Elle servira aussi de tournoi qualificatif pour la Coupe du monde 2027.

Le Sénégal avait déjà accueilli cette compétition en 2021. Les “Lions de la plage” avaient aussi terminé quatrièmes de la Coupe du monde 2025 aux Seychelles.

Le pays confirme ainsi sa place de référence dans le beach soccer africain.