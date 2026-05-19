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Liste de Pape Thiaw : Ferdinand Coly calme le jeu et recadre les polémiques

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XALIMANEWS: À 48 heures de la publication de la liste de Pape Thiaw pour la prochaine Coupe du monde, l’ancien international sénégalais Ferdinand Coly est sorti du silence pour défendre le sélectionneur national face aux nombreuses polémiques autour des choix attendus.

Dans un entretien accordé au journal L’Observateur, Ferdinand Coly estime que la ministre des Sports est en droit de fixer des objectifs ambitieux pour l’équipe nationale, notamment atteindre les demi-finales, mais rappelle que la pression autour de la sélection reste énorme.

L’ancien défenseur des Lions a également pris position sur le cas Malang Sarr, au cœur de plusieurs débats ces derniers jours. Selon lui, la polémique autour du joueur n’a pas lieu d’être, affirmant que ce dernier peut apporter beaucoup à l’équipe nationale grâce à ses qualités et son expérience.

Revenant sur les difficultés auxquelles fait face le sélectionneur, Ferdinand Coly a évoqué la blessure de Kalidou Koulibaly, qu’il juge particulièrement gênante dans la préparation de la liste finale. Il estime d’ailleurs que peu d’entraîneurs auraient aimé se retrouver à la place de Pape Thiaw dans un contexte aussi délicat.

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Enfin, l’ancien Lion a aussi parlé de la puissance offensive de l’équipe de France, adversaire redouté du Sénégal. Mais pour lui, cette situation n’est pas nouvelle. Il rappelle qu’il y a 24 ans déjà, les Bleus possédaient une armada offensive impressionnante, ce qui n’avait pas empêché le Sénégal de réussir un exploit historique. Selon Ferdinand Coly, les Lions devront surtout maîtriser leurs émotions et rester concentrés sur l’essentiel.

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