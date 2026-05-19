Guy Marius Sagna en offensive parlementaire : cinq dossiers sensibles sur la table du gouvernement

XALIMANEWS: Le député Guy Marius Sagna a exprimé une position tranchée sur le rôle des partis politiques et de la majorité parlementaire dans la gestion des affaires publiques. Selon lui, il vaut mieux une formation politique qui encourage la vigilance et le contrôle du bien commun, même au prix d’erreurs à corriger, qu’une coalition silencieuse face à des dérives graves du passé.

Il a ainsi critiqué l’attitude de l’ancienne majorité de l’APR et de la coalition BBY, qu’il accuse d’avoir gardé le silence sur plusieurs affaires sensibles, notamment des soupçons d’ingérence dans des dossiers judiciaires, le refus de certains responsables d’être contrôlés par les corps de l’État, ainsi que des cas de violences ayant entraîné la mort de citoyens.

Dans la continuité de son action parlementaire, le député indique avoir transmis au gouvernement cinq questions écrites portant sur des préoccupations majeures des citoyens.

Hausse du prix du pain à Médina Wandifa

La première question concerne l’augmentation du prix de la baguette de pain industriel, passée selon lui de 175 à 200 FCFA à Médina Wandifa. Le député s’interroge sur la légalité de cette hausse en rappelant que le prix est réglementé. Il demande au gouvernement sur quelles bases une telle augmentation a pu être appliquée et quelles mesures seront prises pour protéger les consommateurs.

Affaire des 382 étudiants de l’IAM

Le deuxième dossier concerne environ 382 anciens étudiants de l’Institut Africain de Management (IAM), qui rencontreraient des difficultés pour obtenir leurs diplômes en raison de problèmes d’accréditation. Guy Marius Sagna dénonce une situation qu’il juge injuste, estimant que les étudiants sont victimes de dysfonctionnements administratifs indépendants de leur volonté. Il appelle l’État à faire toute la lumière sur les responsabilités entre l’IAM, l’ANAQ-Sup et les autorités publiques, tout en exigeant des solutions concrètes pour les victimes.

Primes des agents du ministère des Sports

Le député interroge également la ministre des Sports sur le versement des primes promises aux agents du ministère après les performances des Lions du football à la CAN. Il rappelle qu’une enveloppe de 305 millions de FCFA aurait été annoncée par les autorités et demande si les bénéficiaires ont effectivement été payés.

Retards de salaire dans le programme Xëyu Ndaw Ni

Autre préoccupation soulevée : les jeunes du programme Xëyu Ndaw Ni affectés à la muraille verte dans la région de Dakar seraient sans salaire depuis quatre mois. Le député demande des explications sur cette situation et un calendrier clair de régularisation.

État critique du poste de santé de Sagatta Gueth

Enfin, Guy Marius Sagna alerte sur la dégradation avancée du poste de santé de Sagatta Gueth, dans le département de Kébémer. Selon lui, la structure, construite en 1956, présente des risques d’effondrement, avec des fissures importantes, une corrosion des murs et des infiltrations d’eau. Il appelle à une expertise urgente et à des mesures rapides pour garantir la sécurité du personnel et des patients.

En conclusion, le député invite les citoyens à continuer de lui faire parvenir leurs préoccupations, affirmant vouloir rester un relais actif entre la population et les institutions