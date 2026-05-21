Mondial 2026 : Diomaye Faye mobilise l’État derrière les Lions avant la liste de Pape Thiaw

XALIMANEWS: À quelques heures de la publication de la liste du sélectionneur national Pape Thiaw pour la Coupe du monde 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé mercredi au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer une bonne participation des Lions à la compétition mondiale prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Lors du Conseil des ministres, le chef de l’État a instruit le ministre de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec la Fédération sénégalaise de football, de prendre « toutes les dispositions complémentaires idoines » pour accompagner la sélection nationale.

Le président a rappelé que le Sénégal, champion d’Afrique, prendra part à ce rendez-vous planétaire réunissant « les meilleures sélections internationales ». Au nom de la Nation, il a également adressé un message de « mobilisation, d’encouragement et de soutien » aux Lions, appelés à défendre les couleurs nationales sur la scène mondiale.

Huitième de finaliste lors du Mondial 2022 au Qatar, le Sénégal disputera en 2026 sa quatrième Coupe du monde, mais surtout sa troisième participation consécutive après les éditions de 2018 et 2022.

Les Lions évolueront dans un groupe relevé composé de la France, de la Norvège et de l’Irak. Le premier match opposera le Sénégal aux Bleus le 16 juin à 19h GMT au MetLife Stadium, dans le New Jersey, près de New York. Les hommes de Pape Thiaw affronteront ensuite la Norvège le 23 juin à 00h GMT dans la même enceinte, avant de terminer la phase de groupes face à l’Irak au BMO Field.

Le sélectionneur national animera ce jeudi une conférence de presse au siège de Sonatel, sur la VDN, afin de dévoiler la liste officielle des joueurs retenus pour le Mondial.

Avant leur départ pour les États-Unis, les Lions recevront mardi prochain le drapeau national des mains du chef de l’État. L’équipe s’envolera ensuite le lendemain pour les États-Unis, où elle disputera deux matchs amicaux de préparation contre les États-Unis et l’Arabie saoudite.