Football

Mondial 2026 : la FSF organise la mobilisation des supporters sénégalais à l’étranger

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: La Fédération sénégalaise de football a déjà activé son plan de mobilisation des Sénégalais de l’extérieur en vue de la Coupe du monde 2026. L’objectif est clair : assurer un soutien massif aux Lions malgré l’absence de déplacement officiel de supporters depuis Dakar vers les États-Unis.

Invité lundi soir de l’émission Road To América sur la RTS, Youssou Dial, membre du comité exécutif (COMEX) de la FSF, a expliqué que l’instance dirigeante du football sénégalais anticipe cette situation depuis plusieurs mois.

« La FSF est dans l’anticipation. Elle a commencé à travailler avec les Sénégalais de la diaspora en les mobilisant pour supporter les Lions », a déclaré M. Dial. Selon lui, ce plan est piloté par le président de la FSF, Abdoulaye Fall, avec l’implication de Mamadou Guèye, président de la commission mobilisation, et de Ndiambé Diop, président de la commission organisation.

Youssou Dial a rappelé que le Sénégal dispose d’une importante communauté aux États-Unis, mais aussi au Canada et en Europe, sur laquelle la fédération compte s’appuyer pour créer une forte ambiance autour de l’équipe nationale.

DEPECHES

Découvrez l’ensemble des groupes des éliminatoires de la CAN 2027 : le Sénégal hérite du groupe J !
Le Sénégal va organiser la CAN de beach soccer 2026
Les Lionnes U20 sacrées à l’UFOA 2026 et déjà tournées vers le défi camerounais. (Par Saloum Saloum Bi)
Ligue 1 : Teungueth FC prend les commandes du championnat à deux journées de la fin

Cette stratégie intervient après l’annonce faite dimanche par la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, confirmant que le gouvernement sénégalais ne prévoit aucun convoyage officiel de supporters depuis Dakar pour le Mondial 2026.

Pour le membre du COMEX, cette décision est liée aux restrictions d’entrée imposées par les autorités américaines. « Ce sont des règles qui n’ont pas été uniquement faites pour le Sénégal, mais pour plusieurs pays », a-t-il souligné, tout en insistant sur la nécessité de les respecter.

La FSF assure toutefois avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que les Lions bénéficient d’un soutien populaire important durant la compétition.

Le Sénégal disputera en 2026 sa quatrième Coupe du monde, après les éditions de 2002, 2018 et 2022. Les hommes de Pape Thiaw évolueront dans un groupe relevé composé de la France, de la Norvège et de l’Irak.

La Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Share This Article
Previous Article Découvrez l’ensemble des groupes des éliminatoires de la CAN 2027 : le Sénégal hérite du groupe J !
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Football

Coupe du monde 2026 : Deschamps sort l’artillerie lourde, voici la liste de 26 joueurs sélectionnés

Football

À 18 ans, Ibrahim Mbaye empile déjà les trophées avec le PSG

FootballOpinions

Et si Mari Ndiaye était la pièce que l’équipe nationale refuse de voir ? (Par Saloum Saloum bi)

Football

Coupe du monde 2026 : cinq responsables de la FSF se voient refuser le visa américain

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Mondial 2026 : la FSF organise la mobilisation des supporters sénégalais à l’étranger

Football

Découvrez l’ensemble des groupes des éliminatoires de la CAN 2027 : le Sénégal hérite du groupe J !

Les lions

FSF : la liste de Pape Thiaw attendue le 21 mai, les Lions reçus à la présidence le 26 mai

A la Une Les lions

Liste de Pape Thiaw : Ferdinand Coly calme le jeu et recadre les polémiques

Lutte

OFFICIEL : Albourakh Events ficelle le choc Balla Gaye 2 vs Ada Fass