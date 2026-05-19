Mondial 2026 : la FSF organise la mobilisation des supporters sénégalais à l’étranger

XALIMANEWS: La Fédération sénégalaise de football a déjà activé son plan de mobilisation des Sénégalais de l’extérieur en vue de la Coupe du monde 2026. L’objectif est clair : assurer un soutien massif aux Lions malgré l’absence de déplacement officiel de supporters depuis Dakar vers les États-Unis.

Invité lundi soir de l’émission Road To América sur la RTS, Youssou Dial, membre du comité exécutif (COMEX) de la FSF, a expliqué que l’instance dirigeante du football sénégalais anticipe cette situation depuis plusieurs mois.

« La FSF est dans l’anticipation. Elle a commencé à travailler avec les Sénégalais de la diaspora en les mobilisant pour supporter les Lions », a déclaré M. Dial. Selon lui, ce plan est piloté par le président de la FSF, Abdoulaye Fall, avec l’implication de Mamadou Guèye, président de la commission mobilisation, et de Ndiambé Diop, président de la commission organisation.

Youssou Dial a rappelé que le Sénégal dispose d’une importante communauté aux États-Unis, mais aussi au Canada et en Europe, sur laquelle la fédération compte s’appuyer pour créer une forte ambiance autour de l’équipe nationale.

Cette stratégie intervient après l’annonce faite dimanche par la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, confirmant que le gouvernement sénégalais ne prévoit aucun convoyage officiel de supporters depuis Dakar pour le Mondial 2026.

Pour le membre du COMEX, cette décision est liée aux restrictions d’entrée imposées par les autorités américaines. « Ce sont des règles qui n’ont pas été uniquement faites pour le Sénégal, mais pour plusieurs pays », a-t-il souligné, tout en insistant sur la nécessité de les respecter.

La FSF assure toutefois avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que les Lions bénéficient d’un soutien populaire important durant la compétition.

Le Sénégal disputera en 2026 sa quatrième Coupe du monde, après les éditions de 2002, 2018 et 2022. Les hommes de Pape Thiaw évolueront dans un groupe relevé composé de la France, de la Norvège et de l’Irak.

La Coupe du monde 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.