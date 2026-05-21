Dialogue national : le FDR rejette les consultations de Diomaye Faye et dénonce un « déficit de transparence »

XALIMANEWS: Le Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR), coalition de l’opposition, a annoncé mercredi qu’il ne se sentait « pas concerné » par les consultations politiques initiées par le président de la République, estimant que le format retenu manque de « transparence » et « d’inclusivité ».

Dans un communiqué publié à quelques heures de l’ouverture des concertations prévues ce jeudi, la Conférence des leaders du FDR affirme que l’initiative engagée par le chef de l’État, en remplacement des traditionnelles Journées du dialogue national, « ne convainc pas » la plateforme.

Le FDR, qui regroupe plusieurs partis et mouvements de l’opposition, critique notamment l’absence de clarté autour de l’organisation des échanges. Selon ses responsables, « ni l’ordre du jour, ni les modalités des échanges n’ont été clairement définis et portés à la connaissance des acteurs concernés ».

Considérant que cette démarche présidentielle souffre d’un « déficit de transparence et d’inclusivité », la coalition de l’opposition dit donc ne pas se reconnaître dans cette initiative politique.

De son côté, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé en Conseil des ministres que ces consultations « directes et resserrées » sont justifiées par le contexte lié à la fête de la Tabaski.

Le chef de l’État a également annoncé qu’il recevra ce jeudi plusieurs anciens Premiers ministres et anciens ministres, notamment ceux ayant occupé les portefeuilles des Finances et de la Sécurité intérieure.