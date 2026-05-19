Découvrez l’ensemble des groupes des éliminatoires de la CAN 2027 : le Sénégal hérite du groupe J !

XALIMANEWS: Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (QCAN) 2027 a livré son verdict. Les différentes sélections africaines connaissent désormais leurs adversaires pour la course à la qualification.

Le Sénégal a hérité du groupe J en compagnie du Mozambique, du Soudan et de l’Éthiopie. Les Lions tenteront de décrocher leur ticket pour la prochaine CAN face à des adversaires jugés abordables sur le papier.

Dans le groupe A, le Maroc sera opposé au Gabon, au Niger et au Lesotho. L’Égypte, de son côté, partage le groupe B avec l’Angola, le Malawi et le Soudan du Sud.

La Côte d’Ivoire évoluera dans le groupe C avec le Ghana, la Gambie et la Somalie, tandis que l’Afrique du Sud croisera la Guinée, le Kenya et l’Érythrée dans le groupe D.

La RD Congo affrontera la Guinée équatoriale, la Sierra Leone et le Zimbabwe dans le groupe E. Le Burkina Faso, le Bénin, la Mauritanie et la Centrafrique composent le groupe F.

Le Cameroun est logé dans le groupe G avec les Comores, la Namibie et le Congo. Dans le groupe H, la Tunisie fera face à l’Ouganda, la Libye et le Botswana.

L’Algérie partagera le groupe I avec la Zambie, le Togo et le Burundi. Le Mali, le Cap-Vert, le Rwanda et le Liberia sont réunis dans le groupe K.

Enfin, le Nigeria a été versé dans le groupe L avec Madagascar, la Tanzanie et la Guinée-Bissau.

Ces éliminatoires s’annoncent déjà très disputées avec plusieurs chocs attendus entre grandes nations du football africain.