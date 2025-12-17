Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

À 7h30, quand certains bureaux du ministère de la Fonction publique étaient encore clairsemés, le président Brice Oligui Nguema, lui, était déjà sur le terrain. Résultat : une administration prise en flagrant délit d’absentéisme, et un chef de l’État furieux.

Sans détour, le président a ordonné des licenciements, estimant qu’un État ne peut se reconstruire avec des agents absents et démotivés. Pour lui, chaque poste occupé sans contrepartie réelle est une opportunité volée à un jeune Gabonais prêt à travailler.

Ce coup de balai est perçu par ses partisans comme une démonstration de leadership rare sur le continent, surtout lorsqu’on observe, chez certains voisins comme le Congo, la persistance d’un immobilisme face à des administrations à bout de souffle.

Reste à transformer l’essai : la fermeté ponctuelle devra désormais s’accompagner d’une réforme en profondeur, sous peine de n’être qu’un coup d’éclat de plus.