Retour mouvementé pour Ama Baldé : le lutteur arrêté à Keur Massar

XALIMANEWS: Quelques heures seulement après son retour remarqué au Sénégal, le lutteur Ama Baldé a été interpellé par la brigade de recherches de Keur Massar, selon des informations rapportées par Seneweb reprises par Xalima.

Le champion de lutte aurait été appréhendé dans le cadre d’une procédure judiciaire lancée par le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Conduit dans les locaux de la brigade, il devrait être maintenu à disposition des enquêteurs avant une éventuelle présentation devant le magistrat instructeur après la fête de Tabaski.

Cette affaire trouve son origine dans un dossier remontant à mai 2025. Un proche parent du lutteur, connu sous le nom de Julo, avait été mis en cause dans une affaire d’agression et de vol portant notamment sur une moto et une chaîne appartenant à la victime.

Dans le cadre de l’enquête, des agents du commissariat de Pikine s’étaient déplacés au domicile familial afin de remettre une convocation au suspect. Sur place, les policiers auraient surpris ce dernier en possession de chanvre indien.

La situation aurait rapidement dégénéré lorsque Ama Baldé et son frère aîné Pathé Baldé se seraient opposés à l’interpellation. Une altercation physique avec un agent de police aurait même éclaté au cours de l’intervention.

Profitant de la tension sur les lieux, le suspect avait réussi à prendre la fuite. Une fouille effectuée dans sa chambre avait permis aux enquêteurs de saisir plusieurs cornets de chanvre indien ainsi qu’une paire de ciseaux.

L’officier ayant dirigé l’opération avait subi une blessure légère à la main, accompagnée d’une incapacité temporaire de travail de plusieurs jours, selon un certificat médical.

Malgré une mesure d’interdiction de quitter le territoire, Ama Baldé avait ensuite quitté le Sénégal pour séjourner en France.

Le lutteur est finalement revenu mardi au pays, accompagné d’un avocat réputé, où il a reçu un accueil massif de la part de ses sympathisants à Pikine.

Son frère Pathé Baldé avait pour sa part déjà été arrêté auparavant aux abords de l’Arène nationale, tandis que le parquet avait demandé l’ouverture d’une information judiciaire dans cette affaire.