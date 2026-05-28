Le Sénégal élimine encore le Maroc devant son propre public et se qualifie pour la finale de la CAN U17

XALIMANEWS: Le Sénégal s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17 au terme d’un match intense et très disputé face au Maroc. Après un score de parité (1-1) à l’issue du temps réglementaire, les Lionceaux ont finalement décroché leur billet pour la finale à l’issue de la séance des tirs au but (7-6).

Face au pays hôte, les jeunes Sénégalais ont une nouvelle fois démontré leur solidité mentale, leur courage et leur détermination. Menés dans une rencontre sous haute tension, ils ont su répondre avec caractère avant de faire la différence lors de l’épreuve fatidique.

Grâce à cette victoire, le Sénégal rejoint la Tanzanie en finale de la compétition avec l’ambition claire de conserver son titre continental et de confirmer son statut de référence du football africain chez les jeunes.

Les Lionceaux continuent ainsi de faire rêver tout un peuple grâce à leur parcours remarquable dans cette CAN U17.