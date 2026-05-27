Ligue Europa Conférence : Ismaïla Sarr et Crystal Palace sacrés !

Crystal Palace est champion d’Europe. Les Eagles ont battu le Rayo Vallecano 1-0 ce mercredi 27 mai 2026 à Leipzig, en finale de la Ligue Europa Conférence. C’est le premier titre européen pour les coéquipiers d’Ismaïla Sarr.

Crystal Palace étoilé ! Dans une Red Bull Arena pleine comme un œuf, Ismaïla Sarr et les siens ont dompté le Rayo Vallecano de Pathé Ciss et Nobel Mendy, grâce à un but survenu en 2e période par l’intermédiaire du Français Jean-Philippe Mateta (51e). Meilleur buteur de la compétition (9 buts), Ismaïla Sarr n’a certes pas marqué, mais a pesé sur la défense espagnole.

Néanmoins, l’essentiel est ailleurs : Crystal Palace est champion d’Europe. Les Eagles s’offrent par la même occasion leur 3e titre en un an (Coupe d’Angleterre, Community Shield, Ligue Europa Conférence), alors qu’ils avaient un palmarès vierge dans l’élite avant 2025. Pour ISO, c’est un 4e titre en un an, avec la CAN 2025.

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