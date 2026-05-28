Départ retardé des Lions vers les États-Unis : la FSF évoque des contraintes administratives et logistiques

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a apporté des précisions sur les circonstances ayant entouré le départ de l’équipe nationale vers les États-Unis, à la suite d’informations « erronées » relayées dans certains médias et sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, l’instance dirigeante du football sénégalais explique que le décalage du vol de la délégation nationale est exclusivement lié à des contraintes administratives et logistiques.

Selon la FSF, ces difficultés concernent notamment « le retard de délivrance des licences d’exploitation du vol spécial pour le territoire américain », ainsi que « l’attente de la finalisation des visas pour certains membres de l’encadrement ».

Par souci de transparence, la Fédération a détaillé l’évolution des horaires du vol. Initialement prévu à 15h30, le départ a d’abord été reporté à 19 heures, avant d’être finalement fixé à 23 heures.

La FSF a également exprimé sa reconnaissance à la FIFA pour son accompagnement dans ce processus. « La Fédération Sénégalaise de Football saisit cette occasion pour adresser ses vifs remerciements à la FIFA pour son précieux accompagnement et ses démarches facilitatrices tout au long de ce processus d’immatriculation du vol », souligne le communiqué.

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