A la UneSports

Départ retardé des Lions vers les États-Unis : la FSF évoque des contraintes administratives et logistiques

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a apporté des précisions sur les circonstances ayant entouré le départ de l’équipe nationale vers les États-Unis, à la suite d’informations « erronées » relayées dans certains médias et sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, l’instance dirigeante du football sénégalais explique que le décalage du vol de la délégation nationale est exclusivement lié à des contraintes administratives et logistiques.

Selon la FSF, ces difficultés concernent notamment « le retard de délivrance des licences d’exploitation du vol spécial pour le territoire américain », ainsi que « l’attente de la finalisation des visas pour certains membres de l’encadrement ».

Par souci de transparence, la Fédération a détaillé l’évolution des horaires du vol. Initialement prévu à 15h30, le départ a d’abord été reporté à 19 heures, avant d’être finalement fixé à 23 heures.

La FSF a également exprimé sa reconnaissance à la FIFA pour son accompagnement dans ce processus. « La Fédération Sénégalaise de Football saisit cette occasion pour adresser ses vifs remerciements à la FIFA pour son précieux accompagnement et ses démarches facilitatrices tout au long de ce processus d’immatriculation du vol », souligne le communiqué.

DEPECHES

Retour mouvementé pour Ama Baldé : le lutteur arrêté à Keur Massar
Ligue Europa Conférence : Ismaïla Sarr et Crystal Palace sacrés !
Les Lions quittent Dakar en début de soirée pour les États-Unis
Sans contrat ni salaire, Pape Thiaw pourrait boycotter le voyage des Lions

lesoleil.sn

Share This Article
Previous Article Retour mouvementé pour Ama Baldé : le lutteur arrêté à Keur Massar
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneLes lions

Les Lions du Sénégal en mission mondiale sous le signe de la fierté nationale

A la UneCelebrites

Me Abdoulaye Wade immortalisé dans un livre hommage

A la UneSports

Les Lions promettent de ”faire tout pour honorer” le pays au Mondial

A la UnePolitique

Pastef clarifie sa position sur la formation du gouvernement et fixe ses conditions

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

Départ retardé des Lions vers les États-Unis : la FSF évoque des contraintes administratives et logistiques

Lutte

Retour mouvementé pour Ama Baldé : le lutteur arrêté à Keur Massar

A la Une Sports

Ligue Europa Conférence : Ismaïla Sarr et Crystal Palace sacrés !

A la Une Sports

Les Lions quittent Dakar en début de soirée pour les États-Unis

Sports

Sans contrat ni salaire, Pape Thiaw pourrait boycotter le voyage des Lions