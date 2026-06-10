Coupe du monde 2026 : le Sénégal met en place un dispositif spécial pour accompagner ses supporters aux États-Unis et au Canada

XALIMANEWS – Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé la mise en place d’un dispositif spécial d’accompagnement destiné aux supporters sénégalais vivant aux États-Unis et au Canada à l’occasion de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Dans son communiqué, le ministère informe que les compatriotes établis en Amérique du Nord et désireux de soutenir l’équipe nationale lors de ses matchs à New Jersey et à Toronto pourront bénéficier d’un accompagnement spécifique. À cet effet, un quota de 400 billets d’entrée par match sera mis à leur disposition. Cette décision tient notamment compte du coût particulièrement élevé des billets, une situation largement relevée par l’opinion publique nationale et internationale.

Pour assurer une gestion transparente et équitable du dispositif, un comité ad hoc a été mis en place en étroite collaboration avec les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal. Cette structure est composée d’un représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, de deux agents par mission diplomatique et consulaire concernée, ainsi que des présidents des associations de Sénégalais établis dans les juridictions concernées.

Le comité aura pour mission d’assurer la liaison avec les associations et autres regroupements de Sénégalais, d’informer les compatriotes, de recenser les personnes souhaitant bénéficier du dispositif et de s’appuyer sur les présidents d’associations pour l’identification et l’enregistrement des supporters. Il veillera également à la répartition des billets dans le respect des principes d’équité et de transparence, tout en assurant le bon déroulement des opérations de mobilisation et d’encadrement des supporters sénégalais.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le mardi 9 juin 2026. Les personnes intéressées devront fournir leurs nom et prénom(s), leur numéro de téléphone, leur adresse électronique, leur numéro de carte consulaire ou tout document attestant de leur nationalité sénégalaise et de leur lieu de résidence, ainsi que leur numéro de passeport.

Concernant la répartition des billets, le ministère précise que celle-ci se fera sur la base des listes reçues. Le comité ad hoc procédera à leur attribution au prorata du nombre d’inscrits et communiquera publiquement le nombre de billets accordés. Si le nombre de demandeurs dépasse le quota disponible, les bénéficiaires seront désignés par tirage au sort dans les conditions les plus transparentes.

Le communiqué souligne également qu’au nom de l’équité, tout supporter ayant déjà bénéficié d’un billet ne pourra être sélectionné à nouveau qu’après que l’ensemble des autres inscrits auront eu la possibilité de profiter du programme.

Par ailleurs, quarante-huit heures avant chaque rencontre de l’équipe nationale du Sénégal, les présidents des associations devront transmettre au comité ad hoc la liste nominative définitive des supporters retenus. Seules les personnes figurant sur cette liste pourront bénéficier des billets. La transmission de ces derniers s’effectuera selon les modalités définies par le ministère de la Jeunesse et des Sports et les autorités compétentes, après vérification de l’identité des bénéficiaires.

Enfin, le ministère rappelle que les billets attribués sont strictement personnels et non transférables, conformément aux règles établies par la FIFA et aux spécificités liées à leur production. Un contrôle rigoureux de l’identité des détenteurs sera effectué à l’entrée des stades par le personnel habilité de la FIFA.