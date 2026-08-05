Fin des fouilles à nu : Moussa Sarr amorce une réforme sensible du système pénitentiaire

Dans une décision à forte portée symbolique et pratique, le ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, a annoncé la fin progressive des fouilles à nu dans les établissements pénitentiaires du Sénégal. Cette mesure s’inscrit dans une dynamique de modernisation du système carcéral et de respect accru de la dignité humaine.

Selon les informations communiquées, cette réforme repose sur l’acquisition imminente d’équipements de détection de dernière génération. Ces dispositifs permettront d’identifier les objets dissimulés sous les vêtements sans avoir recours à des pratiques jugées intrusives et souvent décriées par les organisations de défense des droits humains.

Le ministre a précisé que le processus est déjà enclenché, avec un appel d’offres lancé et un fournisseur sélectionné. L’objectif est clair : concilier impératifs de sécurité et respect des droits fondamentaux des personnes détenues. « Bientôt, il ne sera plus nécessaire de recourir aux fouilles à nu », indique-t-on, mettant en avant une évolution majeure dans les méthodes de contrôle en milieu carcéral.

Cette annonce intervient dans un contexte où les conditions de détention et les pratiques pénitentiaires sont régulièrement scrutées, tant au niveau national qu’international. En mettant fin à une pratique longtemps considérée comme attentatoire à la dignité, le ministère de la Justice envoie un signal fort en faveur d’un système judiciaire plus humain et conforme aux standards internationaux.

Toutefois, la réussite de cette réforme dépendra de sa mise en œuvre effective sur le terrain, notamment en termes de formation du personnel pénitentiaire et de déploiement équitable des équipements dans l’ensemble des établissements.

Avec cette initiative, Me Moussa Sarr inscrit son action dans une logique de réforme structurelle, visant à adapter l’administration pénitentiaire aux exigences contemporaines de sécurité et de respect des droits humains.