Tribunal Pikine-Guédiawaye : hébergé pendant 17 ans, il diffuse les vidéos intimes de son bienfaiteur après un chantage raté

XALIMANEWS – Une affaire mêlant piratage informatique, chantage et atteinte à la vie privée a été examinée devant le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Le prévenu, qui aurait été hébergé et pris en charge pendant 17 ans par un homme qu’il considérait comme son « papa », est accusé d’avoir piraté les téléphones de ce dernier avant de diffuser des vidéos intimes le montrant avec son épouse.

Selon les éléments rapportés à l’audience, le mis en cause aurait d’abord récupéré des contenus privés stockés dans les téléphones de son bienfaiteur. Il aurait ensuite tenté de faire pression sur celui-ci à travers un chantage dont les détails ont été évoqués devant le tribunal. Face à l’échec de cette tentative, il aurait décidé de passer à l’acte en diffusant les vidéos compromettantes.

Les faits ont suscité une vive réaction du ministère public. Dans son réquisitoire, le procureur a dénoncé une « trahison grave », soulignant le lien particulier qui unissait les deux hommes. Il a insisté sur la gravité des infractions reprochées au prévenu, notamment l’atteinte à la vie privée et l’exploitation de contenus intimes à des fins de pression.

Estimant les faits particulièrement sérieux, le représentant du parquet a requis une peine de cinq ans d’emprisonnement ferme contre le prévenu. Le tribunal rendra sa décision à une date ultérieure.