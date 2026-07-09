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Sedhiou: il tue sa belle-fille handicapée de 14 ans et évoque les souffrances de son épouse

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XALIMANEWS: Un drame d’une rare violence secoue la localité de Médina Wandifa, dans le sud du Sénégal. Une adolescente de 14 ans, souffrant depuis sa naissance d’un handicap physique ainsi que de troubles mentaux, aurait été tuée par son beau-père, selon les premiers éléments de l’enquête.

D’après les déclarations de la mère de la victime, confirmées par les aveux du principal suspect, l’homme aurait volontairement ôté la vie à la jeune fille. Interrogé par les enquêteurs, le mis en cause aurait reconnu les faits, affirmant avoir agi pour mettre fin aux souffrances que son épouse endurait depuis plus de quinze ans en s’occupant quotidiennement de sa fille en situation de handicap.

Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, le suspect aurait surpris la victime dans sa chambre avant de lui porter plusieurs coups violents au niveau de la nuque, entraînant son décès.

Le drame se serait produit le 28 juin dernier. Toujours selon les informations rapportées, le décès aurait été dissimulé pendant plusieurs jours avec l’implication présumée de plusieurs personnes, dont un imam ainsi que deux femmes ayant participé à la toilette mortuaire. Tous auraient été entendus ou mis en cause dans le cadre de l’enquête ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire.

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