Depeches

Foncier : le gouvernement accélère la levée des suspensions pour les détenteurs de titres réguliers

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: Le gouvernement sénégalais accélère le processus de levée des suspensions de travaux sur plusieurs lotissements, plans d’urbanisme de détail (PUD) et pôles urbains situés dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis.

Dans une note transmise à l’APS, le Comité chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des audits fonciers annonce que de nombreux bénéficiaires réguliers, détenteurs de titres fonciers acquis de bonne foi, ont déjà pu récupérer leurs attributions grâce au processus de mainlevée engagé par les autorités.

Les mesures de suspension, décidées en 2024 dans l’attente des conclusions des audits fonciers, concernaient notamment les lotissements BOA, Hangar des Pèlerins, Recasement 2, EGBOS, EOGEN, EOGEN-Extension ainsi que Mbour IV à Thiès. Elles visaient également les PUD de Guédiawaye, Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh et Nouvelle-Ville de Thiès, les pôles urbains de Déni Biram Ndao-Diaksao-Bambilor, Daga Kholpa et Yenne, ainsi que le site de Ndiebène Gandiole (titre foncier domanial n°136/SL).

Le Comité rappelle que plusieurs décrets d’utilité publique ont été pris et que les plans d’urbanisme de détail de Nouvelle-Ville de Thiès ont été annulés, tout comme la partie située entre la Voie de dégagement nord (VDN) et l’océan dans les PUD de Guédiawaye et de Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh.

Conformément aux directives du Conseil des ministres du 1er juillet 2026, le Premier ministre a instruit le Comité de finaliser, au cours du second semestre de l’année, les actes administratifs, les arbitrages et les états des lieux nécessaires afin de poursuivre progressivement la levée des suspensions sur les différents sites concernés.

DEPECHES

Haschich : le fils présumé d’un ministre déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt
Birkelane : 22 vaches meurent après avoir consommé des pousses de sorgho
Tragédie à Podor : un cycliste meurt après avoir été percuté par un bus
Baccalauréat 2026 : 13 cas de triche détectés entre Golf et Rufisque

Cette mesure bénéficiera exclusivement aux détenteurs réguliers de titres d’occupation ne présentant aucun vice de forme ou de fond, notamment ceux qui ne sont impliqués dans aucun cas d’accaparement de plusieurs parcelles.

Le Comité précise que les personnes et collectifs concernés seront régulièrement informés afin de leur permettre de déposer, dans les délais qui seront fixés, leurs demandes de mainlevée ou de régularisation.

En attendant, les autorités demandent aux détenteurs de titres fonciers concernés de ne reprendre aucun chantier sans autorisation préalable. Elles préviennent que toute reprise de travaux en violation de cette consigne exposera les contrevenants à des sanctions.

Enfin, le Secrétariat du Comité indique rester à la disposition des usagers pour toute information complémentaire, en collaboration avec la Direction générale de la surveillance des constructions et de l’occupation des sols (DGSCOS) et la Direction générale de l’urbanisme et de l’architecture.

Share This Article
Previous Article 10 juillet : vers une paralysie du pays ? Les négociations reprennent jeudi
Next Article A 52 ans, Ma Fatim Diaw décroche le baccalauréat à Louga
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneDepeches

Sénégal – Belgique : les Lions laissent filer leur avantage et devront passer par la prolongation

Depeches

Louga : attaque à main armée contre un service de transfert d’argent, des coups de feu tirés en l’air

Depeches

Affaires des homosexuels arrêtés à Rosso : ce que révèlent les éléments saisis par les enquêteurs

Depeches

Un commerce de café utilisé comme couverture pour un trafic de drogue à Diamaguène

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Mercato: Bamba Dieng se dirige vers l’Arabie saoudite après son départ de Lorient

Lutte

Interpellation de Coly Faye 2 : ce qui s’est réellement passé

Football

Mondial 2026 : Canada 0-3 Maroc, qualification éclatante des Lions de l’Atlas

Football

Hervé Renard quitte la tête de la sélection tunisienne

Football

Sénégal/Mondial 2026 : la FSF en réunion, Pape Thiaw reste en poste