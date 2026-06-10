Vi0l et meurtre d’une fillette de 13 ans à Warang : le principal suspect accablé par de nouveaux éléments

XALIMANEWS – L’enquête sur le vi0l suivi de l’assassinat d’une fillette de 13 ans à Warang connaît un nouveau tournant. Selon Libération, le principal suspect, un boutiquier déjà placé sous mandat de dépôt, se retrouve davantage dans le viseur des enquêteurs après la découverte de nouveaux éléments qui fragilisent considérablement sa ligne de défense.

Dans un premier temps, le mis en cause avait affirmé ne pas connaître la victime. Une version qui aurait été mise à mal par les investigations menées par les enquêteurs. Confronté à ces nouvelles révélations, il aurait finalement changé de discours en soutenant que la jeune fille était sa « copine », une explication qui ne semble toutefois pas convaincre les enquêteurs.

Dans le cadre de la procédure, les enquêteurs se sont rendus à Warang en compagnie du suspect. Cette descente sur les lieux a permis la découverte d’une cachette où il avait l’habitude de se retrouver avec des amis pour consommer de l’alcool, non loin de l’endroit où le corps sans vie de la fillette a été retrouvé.

L’enquête a également permis de recueillir le témoignage d’un témoin clé. Ce dernier affirme avoir vu, la veille du drame, le suspect en compagnie de la victime dans une maison située à proximité immédiate du lieu de découverte du corps.

Ces nouveaux éléments viennent renforcer les soupçons qui pèsent sur le boutiquier, désormais plus que jamais encerclé par les investigations. Les enquêteurs poursuivent leurs vérifications afin d’établir avec précision les circonstances de ce crime qui a profondément bouleversé la localité de Warang et l’opinion publique sénégalaise.