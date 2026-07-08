Depeches

Grand Yoff : cinq jeunes arrêtés après une tentative de meurtre sur un vigile

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé à l’interpellation de cinq individus impliqués dans une affaire d’association de malfaiteurs, de tentative de meurtre, de détention d’armes blanches et de coups et blessures volontaires.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 7 juillet 2026, vers 00h30, à la Zone de Captage, où les policiers ont été alertés à la suite d’une violente altercation opposant un groupe de jeunes à un vigile chargé de la surveillance d’une concession.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause s’étaient rendus dans le quartier pour collecter des fonds destinés à la préparation du combat d’un lutteur local prévu à l’Arène nationale.

À l’arrivée des forces de l’ordre, la victime avait déjà été évacuée vers l’Hôpital Général Idrissa Pouye, anciennement CTO, par son employeur. Le vigile présentait une grave blessure causée par un coup de tournevis porté à la région cervicale postérieure.

DEPECHES

Foncier : le gouvernement accélère la levée des suspensions pour les détenteurs de titres réguliers
Haschich : le fils présumé d’un ministre déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt
Birkelane : 22 vaches meurent après avoir consommé des pousses de sorgho
Tragédie à Podor : un cycliste meurt après avoir été percuté par un bus

D’après le médecin urgentiste, son état a été jugé critique, la tige métallique de l’outil étant restée enfoncée dans son cou, nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence au bloc opératoire.

Les investigations menées durant toute la nuit entre les quartiers des Castors et de Grand Yoff ont permis aux enquêteurs de localiser puis d’interpeller les cinq jeunes suspectés d’être impliqués dans cette agression.

Au cours des auditions, quatre d’entre eux ont reconnu avoir participé à la bagarre. L’auteur présumé du coup de tournevis a, quant à lui, avoué les faits, affirmant avoir agi à la suite d’un différend antérieur au cours duquel la victime l’aurait blessé.

L’enquête se poursuit en vue de leur déferrement devant le parquet compétent.

Share This Article
Previous Article FORA’ESS 2026 : Ahmadou Al Aminou Lo appelle à une voix africaine unie sur l’économie sociale et solidaire
Next Article Affaire foncière : Amara Traoré et les 40 millions réclamés par Souleymane Diawara
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

FootballXalima TV

Les Lions en préparation : immersion avant la Coupe du Monde

By
Xalima
FootballXalima TV

Arrivée exceptionnelle des Lions du Sénégal à New Jersey accueillis par une foule immense aux USA

By
Xalima
Xalima TV

Sortie de Bouba Ndour sur Sonko, Madiambal et le cas El Malick, arrêt Diomaye soriwoul: Cheikh Bara

By
Xalima
Xalima TV

Visite de Courtoisie de Serigne Bass Abdou Khadre Chez Youssou Ndour

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Baccalauréat 2026 : 13 cas de triche détectés entre Golf et Rufisque

A la UneDepeches

Sénégal – Belgique : les Lions laissent filer leur avantage et devront passer par la prolongation

Depeches

Louga : attaque à main armée contre un service de transfert d’argent, des coups de feu tirés en l’air

Depeches

Affaires des homosexuels arrêtés à Rosso : ce que révèlent les éléments saisis par les enquêteurs

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

FORA’ESS 2026 : Ahmadou Al Aminou Lo appelle à une voix africaine unie sur l’économie sociale et solidaire

Football

Sénégal, Égypte : deux scénarios, un même immense regret

Football

Mercato: Bamba Dieng se dirige vers l’Arabie saoudite après son départ de Lorient

Lutte

Interpellation de Coly Faye 2 : ce qui s’est réellement passé

Football

Mondial 2026 : Canada 0-3 Maroc, qualification éclatante des Lions de l’Atlas