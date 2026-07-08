Grand Yoff : cinq jeunes arrêtés après une tentative de meurtre sur un vigile

XALIMANEWS: Le commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé à l’interpellation de cinq individus impliqués dans une affaire d’association de malfaiteurs, de tentative de meurtre, de détention d’armes blanches et de coups et blessures volontaires.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 7 juillet 2026, vers 00h30, à la Zone de Captage, où les policiers ont été alertés à la suite d’une violente altercation opposant un groupe de jeunes à un vigile chargé de la surveillance d’une concession.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les mis en cause s’étaient rendus dans le quartier pour collecter des fonds destinés à la préparation du combat d’un lutteur local prévu à l’Arène nationale.

À l’arrivée des forces de l’ordre, la victime avait déjà été évacuée vers l’Hôpital Général Idrissa Pouye, anciennement CTO, par son employeur. Le vigile présentait une grave blessure causée par un coup de tournevis porté à la région cervicale postérieure.

D’après le médecin urgentiste, son état a été jugé critique, la tige métallique de l’outil étant restée enfoncée dans son cou, nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence au bloc opératoire.

Les investigations menées durant toute la nuit entre les quartiers des Castors et de Grand Yoff ont permis aux enquêteurs de localiser puis d’interpeller les cinq jeunes suspectés d’être impliqués dans cette agression.

Au cours des auditions, quatre d’entre eux ont reconnu avoir participé à la bagarre. L’auteur présumé du coup de tournevis a, quant à lui, avoué les faits, affirmant avoir agi à la suite d’un différend antérieur au cours duquel la victime l’aurait blessé.

L’enquête se poursuit en vue de leur déferrement devant le parquet compétent.