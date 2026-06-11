Coupe du monde 2026 : tout sur les différents diffuseurs officiels en Afrique subsaharienne

La Coupe du monde 2026 démarre ce jeudi aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Tour d’horizon des chaînes TV qui détiennent les droits de diffusion en Afrique.

Ce jeudi, la Coupe du monde 2026 lève le rideau aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet. Au moment où les questionnements se multiplient chez les téléspectateurs, nos confrères d’Afrik-Foot apportent des réponses sur les différents diffuseurs officiels du tournoi.

New World TV, détenteur des droits de diffusion

Pour la seconde Coupe du monde consécutive, New World TV est le détenteur exclusif des droits TV dans 19 pays d’Afrique subsaharienne. De l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Togo) à Afrique de l’Est et l’Océan Indien (Rwanda, Burundi, Madagascar, Maurice, Seychelles) en passant par l’Afrique Centrale (Cameroun, les deux Congo, le Gabon, la République Centrafricaine, le Tchad).

Pour regarder les matchs sur la chaîne togolaise, il faut souscrire à un abonnement payant. Les nouveaux abonnés devront toutefois faire face à un immense défi. Celui de se procurer un décodeur alors que le sésame est peu répandu voire en rupture de stock sur le marché.

Des matchs diffusés gratuitement sur les chaînes nationales

Les chaînes nationales proposeront une diffusion gratuite mais partielle avec à la clé une trentaine de matchs (34 a priori) seulement en clair. Le tout, à raison d’une seule affiche par jour.

La Coupe du monde 2026 diffusée sur Youtube ?

Grâce au partenariat entre YouTube et la FIFA, oui, il sera possible de regarder la Coupe du monde 2026 via les chaînes des médias diffuseurs et des créateurs de contenus, en fonction des pays. Là aussi, il ne s’agira que d’une retransmission partielle. Seules les 10 premières minutes de chaque match seront free to air. En parallèle, certains vidéastes pourront diffuser quelques affiches en intégralité moyennant abonnement.

Où regarder la Coupe du monde 2026 en Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, la NCI diffusera 44 matchs sur l’ensemble du territoire dont 22 de la phase de groupes, y compris la totalité des affrontements qui attendent les Éléphants, l’intégralité des quarts de finale et des demi-finales, le match pour la troisième place et la grande finale. La RTI est le seul autre diffuseur en accès libre, même si la chaîne publique n’a pas communiqué sur son programme.

Quelle chaîne diffuse la Coupe du monde 2026 en RDC ?

En RDC, c’est la RTNC qui rafle les droits. La chaine congolaise numéro un proposera également l’intégralité des confrontations des Léopards, lesquels feront leur retour au Mondial après 52 ans d’attente.

Où regarder la Coupe du monde 2026 au Cameroun ?

Au Cameroun, où les Lions Indomptables sont privés de qualification, la diffusion sera l’apanage de la CRTV. Une sélection des meilleures oppositions sera offerte.

La chaîne qui diffuse la Coupe du monde 2026 au Sénégal

Enfin, au Sénégal, les matchs des Lions de la Téranga retiendront principalement l’attention de la RTS. Les rendez-vous des autres sélections africaines et des chocs pourront également passer en clair.

igfm.sn