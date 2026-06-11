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Coalition Diomaye Président : Bassirou Diomaye Faye nomme cinq superviseurs adjoints pour renforcer l’ancrage national

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Dans une correspondance officielle adressée au superviseur général de la coalition Diomaye Président, le chef de file, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé à la désignation de plusieurs superviseurs adjoints, dans le but de renforcer l’organisation et la structuration du mouvement à l’échelle nationale.


Dans cette note datée du 11 juin, le leader de la coalition salue d’abord « l’engagement dynamique » des responsables sur le terrain, tout en soulignant les avancées enregistrées dans l’implantation et la structuration de la coalition à travers les différentes localités du pays. Il invite ainsi à maintenir cette dynamique en poursuivant les efforts d’investissement sur le terrain.


Afin de consolider cet élan, cinq nouveaux superviseurs adjoints ont été nommés à des postes stratégiques. Il s’agit de Serigne Guèye Diop, chargé des structures et de la massification, El Hadj Abdourahmane Diouf, en charge des stratégies et de la communication, Mamadou Thiaw, responsable de la coordination avec les élus, Fally Seck, chargé de l’administration et de la logistique, ainsi qu’Aldiouma Sow, qui s’occupera des questions électorales.


À travers ces nominations, la coalition Diomaye Président semble vouloir accélérer son déploiement et renforcer son efficacité organisationnelle à l’approche des prochaines échéances politiques. Cette réorganisation stratégique pourrait également traduire une volonté de mieux structurer les actions sur le terrain et d’optimiser la coordination entre les différentes entités du mouvement.


Cette décision s’inscrit dans une dynamique de consolidation interne, dans un contexte politique où les coalitions cherchent à affiner leurs stratégies pour renforcer leur ancrage et leur influence à l’échelle nationale.

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