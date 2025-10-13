Thiès : les cheminots bloquent les rails pour réclamer leurs pensions

À Thiès, fief historique du rail sénégalais, la colère gronde. Depuis ce lundi 13 octobre, d’anciens cheminots ont décidé de bloquer totalement la circulation ferroviaire, empêchant tout convoi de circuler entre Dakar, Tambacounda et les autres axes desservis par le réseau national.

Ce mouvement de protestation, déclenché tôt dans la matinée, vise à obtenir le paiement immédiat des pensions de retraite, que ces anciens travailleurs disent attendre depuis plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. La plupart d’entre eux affirment avoir servi plus de trente ans dans l’ex-compagnie ferroviaire publique, aujourd’hui démantelée.

« Nous avons tout donné à ce pays. Aujourd’hui, on nous laisse sans rien, après tant d’années de labeur », dénonce l’un des porte-parole des grévistes, rencontré devant la gare de Thiès. Brandissant des pancartes, ils dénoncent également le non-respect des engagements pris par le gouvernement lors de précédentes médiations.

Une paralysie qui risque de durer

Déterminés, les manifestants ont annoncé que le blocage sera maintenu jusqu’à satisfaction de leurs revendications. Aucune desserte ferroviaire n’a pu être assurée dans la journée, provoquant des perturbations pour les usagers, notamment dans le transport de marchandises entre l’intérieur du pays et le port de Dakar.

Ce nouveau bras de fer intervient dans un contexte de tensions sociales croissantes, alors que plusieurs corps de métiers – enseignants, agents de santé, retraités de la fonction publique – dénoncent eux aussi des retards ou des manquements dans le versement de leurs droits.

Du côté du ministère des Infrastructures ou de celui des Finances, aucune réaction officielle n’a encore été enregistrée à l’heure où nous mettons sous presse.