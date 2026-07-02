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 Le Sénégal, ou l’art de laisser échapper l’impossible (Par PiDvito)

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Il y a des défaites qui font mal. Et puis il y a celles qui marquent durablement une génération. L’élimination du Sénégal face à la Belgique (2-3), en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, appartient sans aucun doute à cette seconde catégorie.

Pendant 85 minutes, les Lions ont livré une prestation de très haut niveau. Solides défensivement, disciplinés tactiquement et efficaces offensivement, ils avaient pris une sérieuse option sur la qualification grâce aux réalisations de Habib Diarra (25e) et d’Ismaïla Sarr (51e). À ce moment-là, le Sénégal semblait avoir toutes les cartes en main pour rejoindre le tour suivant.

Mais le football peut parfois être impitoyable.

En l’espace de quelques minutes, tout s’est écroulé. Romelu Lukaku a d’abord réduit l’écart avant que Youri Tielemans n’égalise presque aussitôt, plongeant tout un peuple dans l’incompréhension. En prolongation, alors que les deux équipes semblaient se diriger vers une séance de tirs au but, un penalty transformé par Tielemans dans les derniers instants est venu anéantir les derniers espoirs sénégalais.

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Au-delà du scénario cruel, c’est surtout la gestion de la fin de rencontre qui alimente aujourd’hui les débats. Les changements opérés par le sélectionneur Pape Thiaw sont largement pointés du doigt. En cherchant à préserver son avantage, le Sénégal a progressivement abandonné l’initiative du jeu, laissant la Belgique reprendre confiance et multiplier les offensives jusqu’à faire basculer le match.

Cette élimination pose inévitablement des questions sur les choix tactiques et la capacité du staff technique à gérer les moments de forte pression. Les joueurs, eux, ont longtemps fait preuve de courage, de solidarité et d’abnégation. Ils avaient réussi à contenir une équipe belge pourtant réputée pour son expérience et sa qualité individuelle.

Le football se joue souvent sur des détails. Cette fois, ces détails ont coûté une qualification qui semblait pourtant acquise. Le Sénégal quitte la Coupe du monde avec le sentiment d’avoir laissé filer bien plus qu’un simple match : une occasion historique.

Désormais, l’heure est aux analyses et aux remises en question. Car une telle désillusion ne peut être ignorée. Elle devra servir de leçon pour reconstruire une équipe capable de transformer ses grandes performances en victoires jusqu’au coup de sifflet final.

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