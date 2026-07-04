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Création d’un parti : les enjeux de la nouvelle stratégie de Diomaye

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XALIMANEWS: Au-delà de la réforme institutionnelle annoncée avec l’Acte IV de la décentralisation, c’est un véritable enjeu politique qui se dessine. De nombreux observateurs estiment que cette refonte de l’organisation territoriale pourrait également servir de levier pour renforcer l’implantation de la majorité présidentielle à travers le pays.

Les débats sont alimentés par des accusations de pressions sur certains élus locaux, une stratégie de massification de la coalition au pouvoir et une volonté affichée de consolider sa présence dans les collectivités territoriales. Le boycott du maire de Dakar lors d’une récente cérémonie officielle a d’ailleurs ravivé les tensions autour de cette réforme, illustrant le climat politique qui entoure sa mise en œuvre.

Parallèlement, les spéculations se multiplient autour de la création d’un futur parti politique porté par le président de la République. Présentée par certains comme un moyen de rassembler l’ensemble des forces de la majorité sans passer par une fusion des formations existantes, cette initiative est perçue par d’autres comme une prise de distance avec PASTEF. Dans ce contexte, à quelques mois des élections locales prévues en janvier 2027, les interrogations persistent sur le calendrier électoral et sur les véritables objectifs politiques qui accompagnent la réforme de la décentralisation.

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