Sur les fonds politiques Par Youssou DIALLO

L’argent liquide qu’un DC du PR ou qu’un PM reçoit après la perception d’un chèque du Trésor par le SAGE de la Présidence, en espèces, puis remis au PM, ne constitue pas, à proprement parler, des fonds politiques ou des fonds spéciaux.

Il s’agit de libéralités que le PR fait à son DC ou à son PM sur ses propres fonds politiques. Ce sont donc les fonds politiques du Président, et non ceux du DC du PR ou du PM.

Concernant la Primature, même dans le budget 2026, il n’est inscrit nulle part « fonds politiques » ou « fonds spéciaux ».

De ce point de vue, Aly Ngouille Ndiaye a raison : il n’y a pas de fonds politiques dans la nomenclature budgétaire de la Primature.

Maintenant, dans la communication courante, que d’anciens PM les appellent « fonds politiques », on peut le comprendre. Mais, sur le plan budgétaire, on ne pourra jamais les justifier sous cette appellation.

Il est inscrit dans le budget de la Primature une rubrique intitulée « Transferts courants », qui, je crois, était dotée de 8, 5 milliards de FCFA. Cette rubrique n’est ni un fonds politique ni un fonds spécial.

Si c’est cette rubrique que Sonko appelle « fonds politiques » et qu’il a utilisée comme telle, alors on peut le comprendre dans le cadre d’une communication politique et non technique, au sens budgétaire.

Voilà, de manière résumée , la contribution technique que je voudrais apporter à ce débat sur les fonds politiques à la Primature .

Dakar, le 12 août 2026

Youssou Diallo

Président du Club Sénégal Émergent