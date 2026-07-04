Sénégal/Mondial 2026 : la FSF en réunion, Pape Thiaw reste en poste

XALIMANEWS: Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, n’a pas présenté de démission à la suite de l’élimination des Lions au Mondial 2026. Selon Libération, aucune lettre officielle n’a été déposée auprès de la Fédération sénégalaise de football.

La Fédération a, de son côté, tenu une réunion d’évaluation jeudi aux États-Unis afin de faire le point sur la participation de l’équipe. Une seconde séance de travail est prévue à Dakar après le retour de la délégation, avant une communication officielle lors d’une conférence de presse, indique la même source.

Le journal revient également sur un incident ayant conduit au départ du cuisinier de la sélection, déjà évoqué par L’Observateur. D’après les informations de Libération, une employée locale chargée de la cuisine aurait signalé des comportements jugés inappropriés. À ce stade, aucune plainte formelle n’a été enregistrée par la personne concernée.