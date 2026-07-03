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La FSF porte plainte après des accusations de soirées alcoolisées et de « galante compagnie » au Mondial 2026

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XALIMANEWS: La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, ce vendredi 3 juillet 2026, avoir déposé une plainte pénale contre les auteurs d’un article qu’elle qualifie de « calomnieux » et portant gravement atteinte à son image. Dans un communiqué officiel, l’instance dirigeante du football sénégalais dément catégoriquement les accusations relayées sur les réseaux sociaux à la suite de l’élimination des Lions de la Coupe du monde 2026.

Au cœur de la polémique figure une publication intitulée : « Mondial des fédéraux aux USA : soirées de gala, bouteilles d’alcool millésimées, présence de “galante compagnie” au menu ». Selon la FSF, cet article attribue à ses dirigeants des comportements « d’une gravité extrême », qu’elle juge totalement faux, diffamatoires et contraires aux valeurs de l’institution.

Face à ce qu’elle considère comme une campagne de dénigrement orchestrée, la Fédération affirme avoir saisi la justice afin de défendre son honneur et celui de ses responsables. Agissant par l’intermédiaire de son président, Abdoulaye Fall, et de son conseil, Maître Mohamed Seydou Diagne, elle a déposé une plainte auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.

La plainte vise notamment les infractions de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles, prévues par les articles 255, 258, 260 et 262 du Code pénal ainsi que par les dispositions du Code de la presse. La FSF indique avoir transmis au parquet l’ensemble des éléments qu’elle estime nécessaires pour permettre l’ouverture d’une enquête préliminaire afin d’identifier et de poursuivre les auteurs et éventuels complices de ces publications.

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Tout en réaffirmant son attachement à la liberté de la presse et au droit à l’information, la Fédération rappelle que le travail journalistique doit respecter les principes de déontologie et de vérification des faits. Elle assure qu’aucune tentative de déstabilisation de l’institution ou de sabotage de la gestion du football sénégalais ne sera tolérée.

Enfin, la FSF dit faire pleinement confiance à la justice sénégalaise pour faire toute la lumière sur cette affaire et restaurer la réputation de ses dirigeants, qu’ils soient bénévoles ou professionnels.

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