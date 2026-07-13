Révélations sur la FSF et Pape Thiaw : les coulisses d’un contrat à 1,4 milliard FCFA

XALIMANEWS: Le chroniqueur et membre de la Fédération sénégalaise de football, Bacary Cissé, a livré de nouvelles révélations sur les discussions qui ont entouré le contrat de Pape Thiaw à la tête des Lions du Sénégal. Dans des propos relayés par L’Observateur, il décrit des négociations longues et parfois tendues entre le technicien sénégalais et les dirigeants de la FSF. ￼

Selon Bacary Cissé, une première proposition formulée par Pape Thiaw prévoyait un salaire mensuel de 50 millions de FCFA, accompagné d’une prime de signature de 360 millions de FCFA, d’une prime supplémentaire de 150 millions de FCFA en cas de qualification des Lions, ainsi qu’une revalorisation salariale portant ses émoluments à 62,5 millions de FCFA par mois si le Sénégal atteignait les quarts de finale de la Coupe du monde. À cela s’ajoutait une prime annuelle de 50 millions de FCFA au titre des droits à l’image.

Toujours d’après Bacary Cissé, un échange téléphonique avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, aurait contribué à relancer les discussions alors que la sélection se trouvait aux États-Unis. Pape Thiaw aurait alors accepté de réduire ses prétentions salariales à 30 millions de FCFA par mois, tout en réclamant une prime de signature de 440 millions de FCFA, 500 millions de FCFA de primes spéciales ainsi qu’une récompense de 1 milliard de FCFA en cas de sacre mondial des Lions.

Le membre de la FSF affirme également qu’à quelques heures de la rencontre entre le Sénégal et la Norvège, le sélectionneur aurait conditionné sa présence sur le banc à la signature de son contrat. Après d’ultimes tractations, un compromis aurait finalement été trouvé autour d’un salaire mensuel net de 30 millions de FCFA, d’une prime de signature de 120 millions de FCFA, ainsi que de plusieurs avantages liés aux performances de l’équipe nationale. ￼

Pour Bacary Cissé, ces révélations visent surtout à rappeler que, selon lui, « Pape Thiaw ne peut pas être le seul responsable de cette débâcle », estimant que les responsabilités dans les difficultés récentes des Lions doivent être partagées entre les différents acteurs du football sénégalais.