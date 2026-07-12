CAN 2025 : le Sénégal a-t-il récupéré son titre ? Voici ce qu’il faut savoir

XALIMANEWS: Des publications relayées ces dernières heures sur les réseaux sociaux annoncent que le Tribunal arbitral du sport (TAS) aurait confirmé la victoire du Sénégal et restitué aux Lions de la Teranga leur titre de champion d’Afrique. Toutefois, cette information demeure, à ce stade, non confirmée.

Si la Fédération sénégalaise de football (FSF) avait effectivement introduit un recours auprès du TAS à la suite de la décision rendue par la Confédération africaine de football (CAF), aucune communication officielle de la juridiction sportive basée à Lausanne n’a encore confirmé un quelconque rétablissement du Sénégal dans ses droits.

Dans ce contexte, la prudence reste de mise face aux nombreuses publications circulant sur les réseaux sociaux et présentant cette information comme acquise.

En attendant une éventuelle décision officielle du TAS ou une communication de la FSF et de la CAF, il convient donc d’éviter toute conclusion hâtive concernant un retour du trophée continental dans l’escarcelle sénégalaise.

Les supporters des Lions devront ainsi patienter encore avant de savoir si la procédure engagée par le Sénégal aboutira à une issue favorable.