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Rupture de confiance : la FSF détaille les raisons du départ de Pape Thiaw

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XALIMANEWS: Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a expliqué ce lundi que le licenciement du sélectionneur national Pape Bouna Thiaw est avant tout lié à une « rupture de confiance » entre les deux parties.

Lors d’une conférence de presse tenue à Dakar, Abdoulaye Fall a affirmé sans détour : « Il y a eu rupture de confiance entre Pape Thiaw et nous ».

Dans la nuit du samedi au dimanche, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a officiellement déclenché une procédure de licenciement visant Pape Thiaw ainsi que l’ensemble de son staff technique, quelques jours après l’élimination des Lions de la Teranga dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le président de la FSF est également revenu sur les circonstances ayant entouré la signature tardive du contrat de Pape Thiaw, intervenue seulement quelques heures avant la deuxième sortie du Sénégal au Mondial face à la Norvège.

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Selon Abdoulaye Fall, cette perte de confiance a fini par affecter le fonctionnement du groupe, évoquant notamment des « interférences » dans les relations entre le sélectionneur et l’instance dirigeante du football sénégalais.

Parmi les principaux griefs retenus contre l’ancien technicien des Lions figurent la non-implication du Directeur technique national (DTN), des difficultés sur le plan technique ainsi que des dysfonctionnements au sein de la Tanière.

« Il y a eu des situations qu’on aurait dû éviter », a déclaré le président de la FSF, sans entrer dans les détails, annonçant au passage la prochaine mise en place d’une Charte des équipes nationales destinée à mieux encadrer le fonctionnement des différentes sélections.

Concernant les modalités de séparation, Abdoulaye Fall a indiqué que Pape Thiaw percevra huit mois de salaire au titre des indemnités prévues dans son contrat.

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