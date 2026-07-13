Idrissa Gana Gueye apporte son soutien à Pape Thiaw après son départ des Lions

XALIMANEWS: Moins de deux semaines après l’élimination du Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde, Idrissa Gana Gueye est sorti de son silence pour apporter son soutien à l’ancien sélectionneur national, Pape Thiaw.

Le milieu de terrain d’Everton, resté discret depuis la désillusion mondiale des Lions, a choisi de réagir non pas sur l’élimination du Sénégal, mais sur le départ du technicien de 45 ans, récemment écarté du banc de la sélection nationale.

Dans une publication en story sur son compte Instagram, le vice-capitaine des Lions a adressé un message de soutien à celui avec qui il a partagé cette aventure à la tête de l’équipe nationale.

« Merci Pape Thiaw ! De tout cœur avec toi. »

Un message bref mais fort, qui témoigne du respect et de la solidarité d’Idrissa Gana Gueye envers l’ancien entraîneur de Niarry-Tally.

Bien que l’élimination prématurée du Sénégal au Mondial ait suscité de nombreuses interrogations, plusieurs observateurs estiment que Pape Thiaw ne portait pas à lui seul la responsabilité de cet échec. Toutefois, le technicien sénégalais et l’ensemble de son staff ont été les premiers à payer les conséquences de cette contre-performance.