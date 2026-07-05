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Interpellation de Coly Faye 2 : ce qui s’est réellement passé

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XALIMANEWS: Le lutteur Coly Faye 2 a été brièvement interpellé ce samedi à Thiaroye, à la suite d’une opération menée par la gendarmerie, avant d’être finalement remis en liberté.

Dans l’après-midi, des rumeurs largement relayées sur les réseaux sociaux faisaient état de son arrestation dans une affaire de drogue. Selon des informations obtenues par Xalima auprès d’un proche du lutteur, Coly Faye 2 a bien été conduit par les gendarmes, mais il n’était pas en possession de stupéfiants.

D’après cette source, des individus se trouvant à proximité de l’endroit où le lutteur était assis consommaient du chanvre indien au moment de l’intervention des forces de l’ordre. Les personnes concernées ont été interpellées, tout comme Coly Faye 2, afin de permettre les vérifications d’usage.

À l’issue de ces vérifications, le lutteur a été remis en liberté et a regagné son domicile. Selon son entourage, cette interpellation n’aura aucune incidence sur sa préparation en vue de son combat très attendu du 12 juillet face à Petit Lô. Les informations disponibles à ce stade indiquent qu’aucune charge n’a été retenue contre lui.

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