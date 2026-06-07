Lutte

Reug Reug terrasse Boy Niang 2 et confirme sa suprématie

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XALIMANEWS: Le lutteur de Thiaroye, Reug Reug, a remporté son combat contre Boy Niang 2 ce dimanche, au terme d’une confrontation très attendue par les amateurs de lutte.

Grâce à une maîtrise technique remarquable et une parfaite gestion du combat, Reug Reug a réussi à prendre le dessus sur son adversaire, confirmant ainsi son statut de favori. Le champion de Thiaroye a démontré toute l’étendue de son talent en imposant son rythme et sa puissance face au lutteur de Pikine.

Cette victoire renforce davantage la position de Reug Reug parmi les ténors de l’arène sénégalaise et confirme ses ambitions pour les prochaines grandes affiches de la lutte avec frappe.

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