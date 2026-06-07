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Lamb Clasico Ndoubab de Joal 2026 : trois jours de ferveur populaire entre lutte, culture et traditions sérères

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XALIMANEWS – Joal-Fadiouth a vécu trois jours d’intense ferveur populaire à l’occasion du Lamb Clasico Ndoubab, organisé du 4 au 6 juin 2026. Considéré comme l’un des rendez-vous les plus attendus de la lutte simple au Sénégal, cet événement a une nouvelle fois rassemblé les meilleurs lutteurs du pays, des milliers de passionnés ainsi que de nombreux acteurs du monde culturel.

Bien plus qu’une simple compétition sportive, le Lamb Clasico Ndoubab est devenu au fil des années un véritable carrefour de promotion des valeurs traditionnelles sénégalaises. Dans une ville profondément attachée à son héritage culturel, les combats de lutte se sont déroulés dans une atmosphère festive où se mêlaient chants, danses et célébration des traditions sérères. Les populations de Joal-Fadiouth, ainsi que les visiteurs venus de différentes localités, ont répondu massivement à l’appel, donnant à cette édition une dimension exceptionnelle.

L’animation culturelle a constitué l’un des temps forts de cette manifestation. La chanteuse Mbayang Loum, figure emblématique des arènes de lutte simple, a enflammé le public avec ses chants traditionnels qui exaltent le courage et la combativité des lutteurs. Accompagnée du célèbre batteur Momo Ngom, elle a contribué à créer une ambiance électrique, transportant les spectateurs au cœur de la culture sérère. Les rythmes des tam-tams, les prestations artistiques et les danses traditionnelles ont rythmé les différentes journées du tournoi, faisant de l’événement une véritable célébration du patrimoine culturel sénégalais.

Sur le plan sportif, les lutteurs ont offert des prestations de grande qualité. Les combats ont été disputés avec intensité devant un public enthousiaste, venu assister aux confrontations entre certains des meilleurs spécialistes de la discipline. Chaque combat a donné lieu à des démonstrations de force, de technique et de détermination, confirmant le niveau élevé de cette édition 2026.

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Dans la catégorie des poids lourds,  Bateau 2 (Fatick) s’est illustré devant Ngagne Sène de Niaganiao en décrochant le titre de champion. Grâce à son expérience et à sa puissance, il a su s’imposer face à une concurrence relevée pour inscrire son nom au palmarès de cette prestigieuse compétition.

Chez les poids légers, Diamé Ndag de Gandiaye a réalisé une belle performance en remportant la finale face à Ndiol Sana qui était à domicile devant son public , au terme d’un affrontement très suivi par les amateurs de lutte traditionnelle.

Dans la catégorie“Rawguadou” de cette édition a vu la victoire de Franc de Niodior devant Gnigue Félir. Une performance qui a été saluée par les nombreux supporters présents et qui confirme le talent du lutteur de Niodior et poulain du lutteur Franc.

À travers cette nouvelle édition réussie, le Lamb Clasico Ndoubab confirme son statut d’événement majeur de la lutte simple sénégalaise. En associant sport, culture et traditions, la manifestation contribue à la préservation d’un patrimoine riche tout en offrant une vitrine aux talents de la lutte traditionnelle. Joal-Fadiouth a ainsi, une fois de plus, démontré sa capacité à faire vivre l’une des expressions les plus authentiques de l’identité culturelle sénégalaise.

PIDvito

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