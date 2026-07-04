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Mondial 2026 : Canada 0-3 Maroc, qualification éclatante des Lions de l’Atlas

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XALIMANEWS: Le Maroc poursuit son parcours historique à la Coupe du monde 2026. Les Lions de l’Atlas ont dominé le Canada, l’un des trois pays organisateurs du tournoi, sur le score de 2-0 en huitième de finale, décrochant ainsi leur billet pour les quarts de finale. (The Guardian￼)

Grand artisan de cette qualification, Azzedine Ounahi s’est offert un doublé, permettant au Maroc de faire la différence face aux Canadiens. Soufiane Rahimi s’est également illustré en fin de rencontre, même si son occasion n’a finalement pas abouti à un but. (The Guardian￼)

Grâce à ce succès, le Maroc devient la première nation africaine à valider son billet pour les quarts de finale de cette Coupe du monde 2026.

Les hommes de Mohamed Ouahbi connaissent déjà leur prochain défi : ils affronteront en quarts de finale le vainqueur du duel entre la France et le Paraguay.

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